Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное видео, на котором появилась в необычном образе и рассказала, что задумала в свой день рождения.

В ролике Наталка в элегантном белом платье позирует на сцене пустого зала без зрителей. Она распаковывает коробочку с бантом, в которой милый белый тортик с надписью: "Дякую ЗСУ". Актриса задувает свечку и рассказывает, какой подарок хотела бы получить.

Как оказалось, в свой день рождения Наталка решила попросить украинцев скинуться ей на "подарок", так как она открыла сбор и хочет приобрести два прибора ночного видения для военных, которые служат с ее мужем Андреем Фединчиком.

"Сегодня у меня день рожденья. Честно, все, что мне нужно у меня есть! Единственное что я хочу, чтобы закончилась война, Украина победила, муж вернулся жив и жить мирной жизнью! Но сегодня я хочу сделать кое-что важное, и прошу вашей помощи. Я открыла банку на сбор средств на два крутых прибора ночного видения! Для ребят, которых я знаю в лицо, для ребят, которые стали настоящими братьями моему мужу. Если все, кто хочет меня поздравить сбросят по 10/20/50 грн, то я смогу приобрести эти необходимые приборы. Присоединяйтесь. Буду благодарна также за репост сбора", - написала Денисенко.

Напомним, "В один день стали взрослее": Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала о судьбе детей во время войны.

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