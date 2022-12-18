Війна внесла свої корективи у життя українців із самого початку повномасштабного вторгнення росії. Торкнулося це і українських зірок, і коміків. Так, якщо в перші місяці було повне затишшя, то до Дня Незалежності колектив студії "Квартал 95" виступив із гумористичним концертом у укритті.

Продовжать цю традицію і на новорічні свята. Так, на сторінці телеканалу ТЕТ в Instagram опублікували анонси та коментарі від "Квартал 95" про святкові концерти. Стало відомо, що вже 24 грудня актори "Вечірнього кварталу" та актриси "Жіночого кварталу" презентують Різдвяний концерт.

"Ворогам не відібрати у нас наших свят! Звичайно, цього року не буде таких пишних святкувань, як раніше. Але навіть без світла і в укритті ми не розгубимося та зможемо зустріти Новий рік і загадати найголовніше бажання кожного українця - про нашу якнайшвидшу перемогу. І звичайно, щоб підтримати українців і створити кожному святковий настрій, до Різдва і Нового року ми підготували спеціальні благодійні концерти "Вечірнього Кварталу", які заряджені на перемогу", — розповів про прем'єру художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий.

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