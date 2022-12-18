Война внесла свои коррективы в жизнь украинцев с самого начала полномасштабного вторжения россии. Коснулось это и украинских звезд, и комиков. Так, если в первые месяцы было полное затишье, то же ко Дню Независимости коллектив студии "Квартал 95" выступил с юмористическим концертом в укрытии.

Продолжат эту традицию и на новогодние праздники. Так, на странице телеканала ТЕТ в Instagram опубликаоули анонсы и комментарии от "Квартал 95" о праздничных концертах. Стало известно, что уже 24 декабря актеры "Вечернего квартала" и актрисы "Женского квартала" презентуют Рождественский концерт.

"Врагам не отобрать у нас наших праздников! Конечно, в этом году не будет таких пышных празднований, как раньше. Но даже без света и в укрытии мы не растеряемся и сможем встретить Новый год и загадать самое главное желание каждого украинца – о нашей скорейшей победе. И, конечно, чтобы поддержать украинцев и создать каждому праздничное настроение, к Рождеству и Новому году мы подготовили специальные благотворительные концерты "Вечернего Квартала", заряженные на победу", — рассказал о премьере художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой.

Напомним, "В один день стали взрослее": Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала о судьбе детей во время войны.

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