Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася новим відео, де показала, як створює одразу два стильні образи.

Як виявилося, Даша вирішила зняти чергове відео з перевдяганнями, незважаючи на те, що вона в порожній вбиральні. Так, спочатку дівчина приміряла спортивніший образ – вона одягла сірий костюм із укороченим бомбером на блискавці, під яким залишилася тільки в ліфчику. Другий образ дівчини більш класичний та суворий. Як зазначила сама Даша, такий стиль в одязі віддає перевагу голлівудській зірці Блейк Лайвлі. Тут блогерка у темному костюмі з жилеткою та ніжно-блакитною сорочкою.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Який костюм сподобається більше?" Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію дівчини: "Другий", "Можна назва пісні. Хто знає?", "Яке зростання і вага тіла ваші?", "Яка ж ви лялечка", "Все прикольно", " Чи могли б ви зробити огляд про свої засоби по догляду за волоссям", "Вау, і перший, і другий", "Сірий костюм-це кохання", "Люблю ваші образи", "Обидва дуже стильні", "Як ви так схудли?", "Даша, це тільки ти так на мене впливаєш, бісить і мотивує одночасно", "Красуня".

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