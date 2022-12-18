Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась новым видео, где показала, как создает сразу два стильных образа.

Как оказалось, Даша решила снять очередное видео с переодеваниями, несмотря на то, что она в пустой гардеробной. Так, сначала девушка примеряла более спортивный образ – она надела серый костюм с укороченным бомбером на молнии, под которым осталась только в лифчике. Второй образ девушки более классический и строгий. Как отметила сама Даша, такой стиль в одежде предпочитает голливудская звезда Блейк Лайвли. Здесь блогерша в темном костюме с жилеткой и нежно-голубой рубашкой.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Какой костюм понравится больше?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки: "Второй", "Можно название песни. Кто знает?", "Какой рост и вес тела ваши?", "Какая же вы куколка", "Все прикольно", "Могли бы вы сделать обзор о своих средствах по уходу за волосами", "Вау, и первый, и второй", "Серый костюм-это любовь", "Обожаю ваши образы", "Оба очень стильные", "Как вы так похудели?", "Даша, это только ты так на меня влияешь, бесит и мотивирует одновременно", "Красотка".

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