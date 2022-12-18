Популярний український співак і переможець 11-го сезону шоу "Голос країни" Сергій Лазановський подавав заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2023, але не пройшов.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист вирішив детальніше розповісти про пісню під назвою "OiMALO", якій не дали шансів на Євробаченні.

"Весілля - це спектр різних яскравих емоцій. Від трагедії до щастя,від сліз до сміху, від хвилювання до абсолютної ейфорії. Українське весілля має велику особливість, адже кожен регіон береже свої традиції даного обряду. Наповнене запальними танцями та тужливими піснями. Та щоразу це надія на нове життя і продовження українського роду", — пише Сергій Лазановський.

В пісні "OiMALO" на початку зірка "Голос країни" дав шанувальникам послухати співанку із його рідного села Попельники, що на Івано-Франківщині. Цю пісню співають нареченим в момент, коли одягають вінок на голову молодій, або ж кладуть вінок на плече молодому.

"В пісні ми описали ситуацію, яка нам всім дуже близька, адже кожен міг побачити її серед своїх друзів. Ми вирішили наповнити її карпатським містицизмом та енергетикою. І кожен її трактуватиме по-своєму. Та найважливіший меседж йде про те, що все в житті вирішує кохання! І коли його MALO, то і музИки не гратимуть на вашій вулиці", — додав артист.

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