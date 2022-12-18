Популярный украинский певец и победитель 11-го сезона шоу "Голос країни" Сергей Лазановский подавал заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2023, но не прошел.

В этот раз на своей странице в Instagram артист решил подробнее рассказать о песне под названием "OiMALO", которой не дали шансов на Евровидении.

"Свадьба - это спектр разных ярких эмоций. От трагедии к счастью, от слез до смеха, от волнения до абсолютной эйфории. Украинская свадьба имеет большую особенность, ведь каждый регион бережет свои традиции данного обряда. Наполнена зажигательными танцами и тоскливыми песнями. Но каждый раз надежда на новую жизнь и продолжение украинского рода", - пишет Сергей Лазановский.

В песне "OiMALO" в начале звезда "Голос країни" дал поклонникам послушать заспев из его родного села Попельники Ивано-Франковской области. Эту песню поют невестам в момент, когда одевают венок на голову молодой, или кладут венок на плечо молодому.

"В песне мы описали ситуацию, которая нам всем очень близка, ведь каждый мог увидеть ее среди своих друзей. Мы решили наполнить ее карпатским мистицизмом и энергетикой. И каждый ее будет трактовать по-своему. Но самый важный месседж идет о том, что все в жизни решает любовь! И когда ее MALO, то и музыканты не будут играть на вашей улице", - добавил артист.

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.