Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка показала селфі в новому образі з освітленим волоссям та поділилася емоціями.

"Останнім часом ми всі живемо у режимі супергероїв, начебто з комп’ютерної гри. Але якщо у комп’ютерній грі герой може всі випробування пройти сам. То у справжньому житті ми сильні й незламні, коли маємо надійне плече, підтримку, довіру: команди, сім’ї, друзів, країни. Труднощі, які випадають на нашу долю – це перевірка на міцність, витривалість, згуртованість… Особливо тих, хто поряд з тобою. Зараз, як ніколи важливо нести відповідальність, в першу чергу, перед своєю совістю", — пише Катерина Кухар.

Балерина також дала українцям кілька порад, які допоможуть впоратися з усім.

"Людина ж мудрістю свого серця має завжди відчувати справжні цінності, щирість тих, хто поряд. Не треба втрачати себе, казати на чорне — біле. Дуже цінно, коли в такі важкі хвилини з тобою поруч люди з чистими помислами. Які бачать ті ж самі фарби, що й ти. Випробування мобілізують, дають нам внутрішні сили, внутрішній зріст, відкривають в нас нові скіли, про які ми навіть не здогадувалися. Важливо тільки пройти труднощі з гідністю, а вже згодом це нам тільки допоможе піднятися на сходинку вище", — наголосила Катя.

Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.

Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила українців реакцією на скандал з Ілоном Маском.