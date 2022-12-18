В этот раз на своей странице в Instagram звезда показала селфи в новом образе с осветленными волосами и поделилась эмоциями.

"В последнее время мы все живем в режиме супергероев, вроде бы с компьютерной игры. Но если в компьютерной игре герой может все испытания пройти сам. То в настоящей жизни мы сильны и несокрушимы, когда имеем надежное плечо, поддержку, доверие: команды, семьи, друзей, страны. Трудности, которые выпадают на нашу судьбу – это проверка на прочность, выносливость, сплоченность… Особенно тех, кто рядом с тобой. Сейчас как никогда важно нести ответственность, в первую очередь, перед своей совестью" , – пишет Екатерина Кухар.

Балерина также дала украинцам несколько советов, как помогут справиться со всем.

"Человек же мудростью своего сердца должен всегда чувствовать настоящие ценности, искренность тех, кто рядом. Не надо терять себя, говорить на черное — белое. Очень ценно, когда в такие трудные минуты с тобой рядом люди с чистыми помыслами. Видящие те же самые краски, что и ты. Испытания мобилизуют, дают нам внутренние силы, внутренний рост, открывают в нас новые скилы, о которых мы даже не догадывались. Важно только пройти трудности с достоинством, а со временем это нам только поможет подняться на ступеньку выше", — подчеркнула Катя.

Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.