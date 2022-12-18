Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розмістив зворушливе відео, де він тримає на руках хлопчика, якого називають маленьким Джеймі Олівером.

"Час для натхнення. Це хлопчик, яким я дуже пишаюся, зовуть Марк. Ми познайомилися декілька років тому, бо Марк любить готувати. І Марк не здається. Почав з мого онлайн-курсу, а потім якось так вперто йшов до мети, що приготував разом зі мною звану вечерю. Таку справжню серйозну у ресторані для справжніх серйозних гостей. Відео звідти, до речі", — пише Євген Клопотенко.

10-річний Марк Дзялак попри свій зовсім юний вік уже досить відомий у світі кухар. Його батьки відомі музиканти-скрипалі Анна Савицька та Якуб Дзялак, які зараз мешкають у Швейцарії.

"І це такий прекрасний приклад, що можна все, якщо хочеш. Нехай Марк Дзялак надихає і вас. Бо він - справжній приклад. І я от ще хочу сказати: готуйте з дітьми. Бо найкраще, що ви можете їм подарувати - час разом і віру у себе. Це можна з легкістю дати через приготування їжі", — наголосив "Мастер Шеф".

Українці в коментарях підтримали шеф-кухаря: "Дуже вчасно трапився мені цей ваш допис. Будем готувати з дочкою- бо почались канікули!", "Це правда! Готувати з дітьми - єднає серця. Особливо з підлітками😉", "Як це прекрасно і які правильні слова 🥰".

Нагадаємо, Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Мастер Шеф" поділився доступним рецептом ситної страви.