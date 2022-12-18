В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар разместил трогательное видео, где он держит на руках мальчика, которого называют маленьким Джейми Оливером.

"Время для вдохновения. Это мальчик, которым я очень горжусь, зовут Марк. Мы познакомились несколько лет назад, потому что Марк любит готовить. И Марк не сдается. Начал с моего онлайн-курса, а потом как-то так упорно шел к цели, что приготовил вместе со мной званый ужин. Такой настоящий серьезный в ресторане для настоящих серьезных гостей. Видео оттуда, кстати", — пишет Евгений Клопотенко.

10-летний Марк Дзялак несмотря на свой совсем юный возраст уже небезызвестный в мире повар. Его родители известные музыканты-скрипачи Анна Савицкая и Якуб Дзялак, которые сейчас проживают в Швейцарии.

"И это такой прекрасный пример, что можно все, если хочешь. Пусть Марк Дзялак вдохновляет и вас. Потому что он – настоящий пример. И я вот еще хочу сказать: готовьте с детьми. Ведь лучшее, что вы можете им подарить – время вместе и веру в себя. Это можно с легкостью дать ерез приготовления пищи", - подчеркнул "Мастер Шеф".

Украинцы в комментариях поддержали шеф-повара: "Очень вовремя попалось мне это ваше сообщение. Будем готовить с дочерью- потому что начались каникулы!", "Это правда! Готовить с детьми - соединяет сердца. Особенно с подростками😉", "Как это прекрасно и какие правильные слова 🥰".

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.