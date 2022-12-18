Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася в Україні та бере участь у всіляких волонтерських та благодійних ініціативах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала чарівне відео та захопила природною красою.

Як видно, у короткому чорно-білому ролику Даша знята, сидячи на підвіконні, вона закуталася в об'ємну білу ковдру і тримає в руках чашку кави. Волосся артистки розпущене і трохи скуйовджене, а на обличчі немає макіяжу. Пізніше Астаф'єва вийшла на балкончик, трохи розкрила ковдру і показала, що на ній спокуслива світла піжама, яка наголосила на жіночних формах.

У підписі до публікації Даша написала: "Ми разом із ... бажаємо вам теплих та мирних вихідних, з гарними історіями під найкращими ковдрами та подарунками у понеділок під найякіснішими та зручнішими подушками". Шанувальники відразу почали коментувати нове відео зірки: "Яка ти красива", "Дух захоплює!", "Ну що за красива дівчина", "Неймовірно красива жінка", "Яка красива Даша", "Краса", "Найкрасивіша жінка. Я від тебе в захваті", "Боже, яка ви гарна", "У вас така натуральна краса, що нічого ні додати, ні додати", "Така ніжна". "Яка ти чарівна, неймовірна".

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