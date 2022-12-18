Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Украине и принимает участие во всевозможный волонтерских и благотворительных инициативах, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила очаровательное видео и восхитила естественной красотой.

Как видно, в коротком черно-белом ролике Даша запечатлена, сидя на подоконнике, она закуталась в объемное белое одеяло и держит в руках чашку кофе. Волосы артистки распущены и немного взъерошены, а на лице нет макияжа. Позже Астафьева вышла на балкончик, немного раскрыла одеяло и показала, что на ней соблазнительная светлая пижама, которая подчеркнула женственные формы.

В подписи к публикации Даша написала: "Мы вместе с ... желаем вам теплых и мирных выходных, с хорошими историями под лучшими одеялами и подарочками в понедельник под самыми качественными и удобными подушками". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео звезды: "Какая ты красивая", "Дух захватывает!", "Ну что за красивая девушка", "Невероятно красивая женщина", "Какая красивая Даша", "Красота", "Самая прекрасная женщина. Я от тебя в восторге", "Боже, какая вы красивая", "У вас такая натуральная красота, что ничего ни добавить, ни прибавить", "Такая нежная". "Какая ты волшебная, невероятная".

Напомним, "В один день стали взрослее": Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала о судьбе детей во время войны.

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