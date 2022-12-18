Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала відео, на якому показала, як розминається перед виходом на сцену.

У ролику Світлана під відомий хіт "Венсдей" епатажно піднімається до павільйону та починає робити невелику зарядку перед виходом на сцену. Перед камерою вона з'явилася в хитромудрому жовтому міні-сукні з відвертими вирізами і довгим прозорим шлейфом. Також на ній чорна накидка, яку вона знімає елегантно перед сценою. Її волосся зачесане в елегантне укладання, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Лобода написала: "Вчора був неймовірний концерт у Frankfurt! Дякую! Пізніше покажу, як це було. Завтра вже Karlsruhe! Чекаю на вас". Шанувальники відразу почали коментувати нове відео зірки: "Просто бомба", "Купила квитка на квітень", "Шикарна", "Люблю. Дякую за чудовий концерт і настрій", "Світла, ви – найкраща!", "Дякую за неймовірні емоції на все життя, ніколи не забуду цей концерт!", "Шикарна. Концерт був неймовірний", "Плаття шикарне, а ви Світлана чарівна".

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