Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала, как разминается перед выходом на сцену.

В ролике Светлана под известный хит "Венсдей" эпатажно поднимается в павильон и начинает делать небольшую зарядку перед выходом на сцену. Перед камерой она пояивлась в замысловатом желтом мини-платье с откровенными вырезами и длинным прозрачным шлейфом. Также на ней черная накидка, которую она элегантно снимает перед сценой. Ее волосы зачесаны в элегантную укладку, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Лобода написала: "Вчера был невероятный концерт во Frankfurt! Спасибо! Позже покажу, как это было. Завтра уже Karlsruhe! Жду вас". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео звезды: "Просто бомба", "Купила билета на апрель", "Шикарная", "Люблю. Спасибо за прекрасный концерт и настроение", "Света, вы – лучшая!", "Спасибо за невероятные эмоции на всю жизнь, никогда не забуду этот концерт!", "Шикарная. Концерт был невероятный", "Платье шикарное, а вы Светлана неотразимая".

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