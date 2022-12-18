Як повідомляє Politeka.net , учасниці з романтичного реаліті "Холостяк-12" з Алексом Топольським щодня чимось дивують шанувальників проекту у мережі. Тому на сторінці самого шоу публікують звіти та цікаві кадри після кожного ефіру.

Так, нещодавно пройшов черговий ефір, Топольський мав побачення з усіма дівчатами. З ким він вирішив усамітнитися, а з ким був на групових зустрічах.

Проект цього разу покинула Аліна із Мирнограду. Топольському не сподобалося те, що дівчина не виявляє ініціативи і постійно закривається від нього.

«Фотодобірка за новим випуском під'їхала 😍 Який момент у випуску запам'ятався найбільше?» - поцікавилися у мережі.

Шанувальники почали коментувати:

«Може, дуже суб'єктивно, але попередні сезони були більш душевними та справжніми; Навіщо викладати лише невдалі фотографії Аліни? 🤷‍♀️;

Чому ніхто не говорить, але Саша Погорєлова найемоційніше стабільна і мила дівчина, і дуже красива); Я не розумію, навіщо деякі особи прийшли на проект? Показати свої психологічні травми дитинства?;

Це ж треш, пропаганда нездорових відносин, якщо це можна назвати відносинами. Все ж таки це бачать, так?».

Раніше Топольський після травмонебезпечного побачення із двома дівчатами згадав неприємну історію.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.