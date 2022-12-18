Как сообщает Politeka.net, участницы из романтического реалити "Холостяк-12" с Алексом Топольским каждый день чем-то удивляют поклонников проекта в сети. Поэтому на странице самого шоу публикуют отчеты и интересные кадры после каждого эфира.

Так, недавно прошел очередной эфир, У Топольского было свидание со всеми девушками. С кем-то он решил уединиться, а с кем-то был на групповых встречах.

Проект в этот раз покинула Алина из Мирнограда. Топольскому не понравилось то, что девушка не проявляет инициативу и постоянно закрывается от него.

«Фотоподборка по новому выпуску подъехала😍 Какой момент в выпуске запомнился больше всего?» - поинтересовались в сети.

Поклонники принялись комментировать:

«Может, очень субъективно, но предыдущие сезоны были более душевные и настоящие; Зачем выкладывать только неудачные фотографии Алины? 🤷‍♀️;

Почему никто не говорит, но Саша Погорелова самая эмоционально стабильная и милая девушка, и красивая очень); Я не понимаю зачем некоторые лица пришли на проект? Показать свои психологические травмы младенчества?;

Это же треш, пропаганда нездоровых отношений если это можно назвать отношениями. Все же это видят, да?».

Ранее Топольский после травмоопасного свидания с двумя девушками вспомнил неприятную историю.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.