Как сообщает Politeka.net, участницы из романтического реалити "Холостяк-12" с Алексом Топольским каждый день чем-то удивляют поклонников проекта в сети. Поэтому на странице самого шоу публикуют отчеты и интересные кадры после каждого эфира.
Так, недавно прошел очередной эфир, У Топольского было свидание со всеми девушками. С кем-то он решил уединиться, а с кем-то был на групповых встречах.
Проект в этот раз покинула Алина из Мирнограда. Топольскому не понравилось то, что девушка не проявляет инициативу и постоянно закрывается от него.
«Фотоподборка по новому выпуску подъехала😍 Какой момент в выпуске запомнился больше всего?» - поинтересовались в сети.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Мы с вами достигли дна": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка озадачил украинцев новым заявлением
"Я сейчас как звездану": неадекватная россиянка набросилась на украинку в Турциии, видео
18-летний парень расправился с собственной бабушкой и поджег квартиру: детали трагедии в Кривом Роге
Львовский пенсионер написал много лишнего в "Одноклассниках": суд решил его судьбу
Поклонники принялись комментировать:
«Может, очень субъективно, но предыдущие сезоны были более душевные и настоящие; Зачем выкладывать только неудачные фотографии Алины? 🤷♀️;
Почему никто не говорит, но Саша Погорелова самая эмоционально стабильная и милая девушка, и красивая очень); Я не понимаю зачем некоторые лица пришли на проект? Показать свои психологические травмы младенчества?;
Это же треш, пропаганда нездоровых отношений если это можно назвать отношениями. Все же это видят, да?».
Ранее Топольский после травмоопасного свидания с двумя девушками вспомнил неприятную историю.
Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.