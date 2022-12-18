Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео, в якому виконав пісню з раннього репертуару Ірини Білик, до того як вона зросійщилася, — "Ти мій", але змінив її слова, бо співати від імені коханки чоловікові було б не надто доречно.

"Зранку встанете, а тут оппп... і трохи настрою на день🙃 Згадайте, як то колись було файно, як тільки починався укр.шоубіз і всі співали нашою мовою😎 Ірина Білик, за останній тиждень переслухав всі перші альбоми, скільки ж там крутих украінських пісень. Одна із улюблених в профілі🙈", — поділився Сергій Лазановський.

Шанувальниці в коментарях підтримали зірку "Голосу країни" та оцінили його варіант популярної пісні, тому просять повну версію:

"Гарно. А Ірині ранні пісні і виконання були набагато кращі, ніж пізніші, чи то душевніші";

"Хочу продовження😍😍😍 заслухалась, а тут бац і кінець... так красиво";

"Дуже приємно слухати, гарний голос🔥";

"Дійсно тільки прокинувся заходжу в інстаграм і тут таке❤️😍";

"Ну дуууууже круто! Я просто обожнюю цю пісню) Таке ніжне і класне виконання! Хочу повну версію".

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