В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил видео, в котором исполнил песню из раннего репертуара Ирины Билык, до того как она перешла на русский, - "Ти мій", но изменил ее слова, потому что петь от имени любовницы мужчине было бы неуместно.

"Утром встанете, а тут оппп... и немного настроения на день 🙃 Вспомните, как когда-то было хорошо, как только начинался укр.шоубиз и все пели на нашем языке 😎 Ирина Билык, за последнюю неделю переслушал все первые альбомы, сколько же там крутых украинских песен. Одна из любимых в профиле 🙈", - поделился Сергей Лазановский.

Поклонницы в комментариях поддержали звезду "Голос країни" и оценили его вариант популярной песни, поэтому просят полную версию:

"Хорошо. А Ирины ранние песни и исполнения были гораздо лучше, чем более поздние, или душевнее";

"Хочу продолжение😍😍😍 заслушалась, а тут бац и конец... так красиво";

"Очень приятно слушать, хороший голос 🔥";

"Действительно только проснулся захожу в инстаграмм и здесь такое ❤️😍";

"Ну оооочень круто! Я просто обожаю эту песню) Такое нежное и классное исполнение! Хочу полную версию".

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