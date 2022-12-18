Актриса Дженна Марі Ортега, яка зіграла роль Венздей в однойменному серіалі, поділилася ефектним чином у сукні та фаті.

Як пише Politeka.net, Дженна Марі Ортега – 20-річна західна актриса. Зірка нещодавно прославилася на весь світ завдяки ролі Венздей у ​​однойменному серіалі Wednesday. Тепер за зіркою стежать десятки мільйонів фанатів у соціальній мережі Інстаграм. І хоч зірка не часто ділиться фото, але іноді все ж таки радує фанатів свіжим контентом.

А цього разу Дженна опублікувала фото, де позувала у чорній сукні з мереживами та фате. Образ Ортега доповнила діадему, яка ідеально підкреслила стильну цибулю.

"Я знаю, що спізнився з ними, і вони вже у світі. Я просто маю подякувати моїй команді за те, що вони зібрали мене для прем'єри в середу. Вони мене дуже порадували, якщо ви вже не могли сказати", - написала Дженна під Світлина.

Фанати поставили понад 8 мільйонів лайків та написали коментарі:

"Легендарна";

"шоу дуже гарне, Дженна";

"ти виглядала схвильованою";

"Вибравши Венздей, Тім Бертон прийняв найкраще рішення у своєму житті !!!".

Нагадаємо, до флешмобу з "Уенздей" приєдналася Дорофєєва.

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А ще Politeka писала, що зірка гучного серіалу "Wednesday" здивувала фігурою у напівпрозорій сукні .



