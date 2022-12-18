Як пише Politeka.net, Дженна Марі Ортега – 20-річна західна актриса. Зірка нещодавно прославилася на весь світ завдяки ролі Венздей у однойменному серіалі Wednesday. Тепер за зіркою стежать десятки мільйонів фанатів у соціальній мережі Інстаграм. І хоч зірка не часто ділиться фото, але іноді все ж таки радує фанатів свіжим контентом.
А цього разу Дженна опублікувала фото, де позувала у чорній сукні з мереживами та фате. Образ Ортега доповнила діадему, яка ідеально підкреслила стильну цибулю.
"Я знаю, що спізнився з ними, і вони вже у світі. Я просто маю подякувати моїй команді за те, що вони зібрали мене для прем'єри в середу. Вони мене дуже порадували, якщо ви вже не могли сказати", - написала Дженна під Світлина.
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Фанати поставили понад 8 мільйонів лайків та написали коментарі:
"Легендарна";
"шоу дуже гарне, Дженна";
"ти виглядала схвильованою";
"Вибравши Венздей, Тім Бертон прийняв найкраще рішення у своєму житті !!!".
Нагадаємо, до флешмобу з "Уенздей" приєдналася Дорофєєва.
Також Politeka повідомляла, що улюблений напій Венсдей: як приготувати каву, що бадьорить, в домашніх умовах.
А ще Politeka писала, що зірка гучного серіалу "Wednesday" здивувала фігурою у напівпрозорій сукні .