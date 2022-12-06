Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря дуэту "Время и Стекло". Теперь звезда активно занимается сольной карьерой и ведет соцсети. Не забывает Надя и о ТикТок, где активно делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Дорофеева присоединилась к тренду с музыкой из сериала "Уэнздей", который набирает обороты на площадке.

Звезда поделилась кадрами с гримерки и некоторым образами.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая ты красивая. спасибо большое за концерт в Киеве! это было невероятно, кайфую от тебя и твоих песен, жду следующего концерта!", "очень хорошая на концерты ты была, спасибо", "Хороша наша украинка", "Невероятная", "твой образ в Киеве был просто", "Ты очень хорошая, "Вы такая красивая", "Если Надю загримировать, будет очень похожа", "Надежда у нас теперь Уэнздей".

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