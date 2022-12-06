Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря дуэту "Время и Стекло". Теперь звезда активно занимается сольной карьерой и ведет соцсети. Не забывает Надя и о ТикТок, где активно делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Дорофеева присоединилась к тренду с музыкой из сериала "Уэнздей", который набирает обороты на площадке.
Звезда поделилась кадрами с гримерки и некоторым образами.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая ты красивая. спасибо большое за концерт в Киеве! это было невероятно, кайфую от тебя и твоих песен, жду следующего концерта!", "очень хорошая на концерты ты была, спасибо", "Хороша наша украинка", "Невероятная", "твой образ в Киеве был просто", "Ты очень хорошая, "Вы такая красивая", "Если Надю загримировать, будет очень похожа", "Надежда у нас теперь Уэнздей".
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Сценарий финской войны повторяется: у оккупантов назревает новая огромная проблема
"Получают обратку": в рф не могут потушить пожар на аэродроме, новые подробности "атаки"
Победители шоу "Пара на миллион" рассказали, что было после того, как выключались камеры: "И целовались, и…"
"Холостяк" Топольский признался, с какими девушками ему неприятно быть на проекте: "После того..."
Напомним, Дорофеева в новом образе сверкнула идеальным животиком, фото
Также Politeka писала, что Дорофеева показала, как люди на морозе ждут ее концерта вечером
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева показала свою репетицию и заинтриговала сюрпризом на концерте