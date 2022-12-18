Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка розмістила несподіване відео, в якому показала себе в ролі акторки бойовика. Аїда Ніколайчук навчилася не тільки вправно махати кулаками, а ще й користуватися в бою ножем та вогнепальною зброєю. На опублікованих кадрах артистка ефектно, у стилі Анджеліни Джолі розправилася зі своїми "кривдниками".
"Це неймовірний досвід для мене. Я хочу ще! Велике дякую найкращій команді", — написала Аїда Ніколайчук під відео.
Шанувальники, серед яких багато іноземців, у коментарях оцінили акторський талант зірки "Х-Фактора" та пророкують їй майбутнє в Голлівуді:
"Нова Супергероїня, яка спасе Україну та світ! 😍🔥";
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"Всьо, Анджеліна нервово палить на бровці!)))) Аїда Джолі на екранах України 🔥";
"Оце роздала!)💪🏼";
"Разів двадцять переглянула. Аїда, ви не тільки співачка від бога, а й актриса чудова. Захоплена, успіхів вам і миру вдома! 💙💛";
"Чудово зроблено) Голлівуд має вас найняти";
"Готова до бойовиків";
"Людина талановита талановита у всьому. Аїдо, у вас велике майбутнє, і щось мені підказує, що ви майбутній президент України".
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.
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