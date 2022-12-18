В этот раз на своей странице в Instagram певица разместила неожиданное видео, в котором показала себя в роли актрисы боевика. Аида Николайчук научилась не только ловко махать кулаками, но и пользоваться в бою ножом и огнестрельным оружием. На опубликованных кадрах артистка эффектно, в стиле Анджелины Джоли расправилась со своими "обидчиками".
"Это невероятный опыт для меня. Я хочу еще! Большое спасибо лучшей команде", - написала Аида Николайчук под видео.
Поклонники, среди которых много иностранцев, в комментариях оценили актерский талант звезды "Х-Фактора" и предсказывают ей будущее в Голливуде:
"Новая Супергероиня, которая спасет Украину и мир! 😍🔥";
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"Все, Анджелина нервно курит на бровке!)))) Аида Джоли на экранах Украины 🔥";
"Вот раздала!)💪🏼";
"Раз двадцать просмотрела. Аида, вы не только певица от бога, но и актриса замечательная. Увлеченная, успехов вам и мира дома! 💙💛";
"Отлично сделано) Голливуд должен вас нанять";
"Готовая к боевикам";
"Человек талантливый талантлив во всем. Аида, у вас большое будущее, и что-то мне подсказывает, что вы будущий президент Украины".
Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.
Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.