Як пише Politeka.net, 20-річна Емма Майєрс - відома західна актриса, яка зіграла роль Енід Сінклер, подружки-перевертня головної героїні серіалу Венздей в однойменному серіалі Wednesday , який вийшов цієї осені. Завдяки успіху сіквела про сімейку Аддамс за Еммою почали стежити мільйони фанатів в Інстаграмі. Там акторка не так часто ділиться новими фото, але цього разу Майєрс показала фото, де позувала із закривавленим обличчям. Як можна зрозуміти, знаменитість поділилася кадрами зі зйомок гучного серіалу.
"Трохи в крові (не залишайте контактні лінзи, коли йде кривавий дощ)", - написала Майєрс у своїй публікації.
Фанати поставили мільйони лайків та написали коментарі:
"Ви впевнені, що це не червона фарба?";
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"Емма, забери мене з Бразилії";
"пробач, Аллах, Емма вже моя";
"Я заздрю хлопчику поряд з тобою... Тому що цей хлопчик поцілував тебе того дня".
Нагадаємо, зірка гучного серіалу "Wednesday" здивувала фігурою у напівпрозорій сукні .
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