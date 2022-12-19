Як пише Politeka.net, 20-річна Емма Майєрс - відома західна актриса, яка зіграла роль Енід Сінклер, подружки-перевертня головної героїні серіалу Венздей в однойменному серіалі Wednesday , який вийшов цієї осені. Завдяки успіху сіквела про сімейку Аддамс за Еммою почали стежити мільйони фанатів в Інстаграмі. Там акторка не так часто ділиться новими фото, але цього разу Майєрс показала фото, де позувала із закривавленим обличчям. Як можна зрозуміти, знаменитість поділилася кадрами зі зйомок гучного серіалу.

"Трохи в крові (не залишайте контактні лінзи, коли йде кривавий дощ)", - написала Майєрс у своїй публікації.

Фанати поставили мільйони лайків та написали коментарі:

"Ви впевнені, що це не червона фарба?";

"Емма, забери мене з Бразилії";

"пробач, Аллах, Емма вже моя";

"Я заздрю ​​хлопчику поряд з тобою... Тому що цей хлопчик поцілував тебе того дня".

Нагадаємо, зірка гучного серіалу "Wednesday" здивувала фігурою у напівпрозорій сукні .

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