Національний відбір на Євробачення-2023 завершився виступами українських знаменитостей, серед яких і Вєрка Сердючка з "мамою" актрисю Інною Білокінь та бендом. Артистка вийшла на сцену з традиційною зіркою на голові та виконала свою україномовну пісню "Є пропозиція", яку випустила незадовго до початку повномасштабної війни.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андрій Данилко розмістив відео свого виступу та пару ефектних фото з "мамою Сердючки", зроблених у тунелі київського метрополітену, адже Нацвідбір проходив на станції «Майдан Незалежності». Одне — в сценічних образах, друге — без костюмів та гриму, але на обох кадрах зірки показують середні пальці, адресуючи непристойний жест росіянам.
"Що, думали зірвати нам Нацвідбір?", — написав артист під світлинами.
Після ефектного виступу Вєрка Сердючка продекламувала свою кричалку-побажання лідеру країни-терориста: "Путін, щоб ти здох!".
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На публікації Данилка в коментарях і просто лайками відреагувало багато знаменитостей, серед яких Даша Астаф'єва, Леся Нікітюк, Злата Огнєвіч, Юрій Горбунов, Настя Каменських, Дзідзьо, Ольга Сумська, Володимир Остапчук, Алан Бадоєв, Слава Дьомін, Христина Соловій й інші.
Нагадаємо, Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.
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