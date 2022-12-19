На свої сторінці в Instagram артистка показала ефектне відео з концерту Артема Пивоварова в Києві, де стала в проміжку між сценою та глядачами, допомагаючи співакові запалювати публіку.
"Абсолютно геніальний, запальний, дуже чесний з своїми прихильниками, і дуже голосистий!!! Кращий !!! Артем Пивоваров, люблю і бажаю стадіонів і прихильності мільйонів фанів, та мільйонів доларів))) ти їх заслуговуєш! Люблю з тобою волати! Якби до тебе приєднати елекростанцію, темрява Україні не страшна! Люблю безмежно!!!", — написала Ольга Полякова під відео.
Шанувальники в коментарях підтримали Пивоварова, а також мріють бачити його представником України на Євробаченні:
"Це дуже класно, супер!!!Не дивлячись на мій вік, мені дуже подобаються Артема пісні";
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"Він просто 🔥❤️💔, і Він має на Євробаченні представляти Україну";
"Полякова така ж енергійна. Вони однакові в емоціях";
"Підтримую, що пора на Євробачення саме йому!";
"Оля молодець-така підтримка,супер!Артем енергія для всіх українців-дівчаток насамперед, маю на увазі 🤪";
"Абсолютно вірно 🔥🔥 запальний і до мурах проникливий".
Нагадаємо, раніше Полякова зізналася, що вона в Грузії набрала зайвих 2 кілограми, адже їх годували дуже смачно.
Також артистка встигла дати своєму чоловікові привід для ревнощів.
Крім того, Politeka.net писала, що стосунки Полякової з чоловіком суттєво змінилися, співачка зробила зізнання.