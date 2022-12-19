Украинская певица Оля Полякова после вылета из шоу «Танцы со звездами» в Грузии вернулась в Украину и показала, чем занимается.

На своей странице в Instagram артистка показала эффектное видео с концерта Артема Пивоварова в Киеве, где стала в промежутке между сценой и зрителями, помогая певцу зажигать публику.

"Абсолютно гениальный, зажигательный, очень честный со своими поклонниками, и очень голосистый!!! Лучший!!! Артем Пивоваров, люблю и желаю стадионов и привязанности миллионов фанов, и миллионов долларов))) ты их заслуживаешь! Люблю с тобой вопить! Если бы к тебе присоединить элекростанцию, тьма Украине не страшна! Люблю безгранично!!!", - написала Ольга Полякова под видео.

Поклонники в комментариях поддержали Пивоварова, а также мечтают видеть его представителем Украины на Евровидении:

"Это очень классно, супер!!!Не смотря на мой возраст, мне очень нравятся Артема песни";

"Он просто 🔥❤️💔, и Он должен на Евровидении представлять Украину";

"Полякова такая же энергичная. Они одинаковы в эмоциях";

"Поддерживаю, что пора на Евровидение именно ему!";

"Оля молодец - такая поддержка, супер! Артем энергия для всех украинцев-девочек прежде всего имею в виду 🤪";

"Совершенно верно 🔥🔥 зажигательный и домурашек проницательный".

Напомним, ранее Полякова призналась, что она в Грузии набрала лишних 2 килограмма, ведь их кормили очень вкусно.

Также артистка успела дать своему мужу повод для ревности.

Кроме того, Politeka.net писала, что отношения Поляковой с мужем существенно изменились, певица сделала признание.