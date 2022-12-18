Тарас Тополя та його колеги по гурту "Антитіла" прокоментували скандал зі зверненням Володимира Зеленського та ФІФА.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Катару з ініціативою виступити зі спеціальним зверненням із закликом миру у фіналі Чемпіонату світу з футболу 2022. Катар підтримав, але ФІФА не дозволяє показати відеозвернення перед фінальною грою.

На офіційній сторінці гурту "Антитіла" музиканти на чолі з Тарасом Тополею висловили свою позицію щодо скандального рішення ФІФА.

"Абсолютна більшість людей на планеті цінують футбол і дивляться чемпіонат не лише через любов до гри, а саме через відчуття єдності вболівання за своїх у чесній битві за перемогу на зеленому футбольному полі, а не на червоному від крові полі битви.

Якби мільярди людей робили зусилля і об‘єднувалися заради хорошого, мирного співіснування, ми б забули слово війна. І звернення президента України саме про це", — наголосили артисти.

Тому, на думку учасників "Антитіла", очевидно, що заклик Володимира Зеленського перед фінальною грою Чемпіонату світу в Катарі має обов’язково прозвучати.

"Якщо ФІФА все ж не дозволить показати це відеозвернення перед фінальною грою, то це означатиме, що ФІФА втратила ціннісне розуміння футболу – як гри, яка об’єднує народи, а не підтримує існуючі в світі режими, які чинять геноцид проти цілих народів. Ще є час для ФІФА виправити помилку і розблокувати показ цього звернення, тому просимо розголосу та поширення даного відео", — додали Тарас Тополя та його команда.

Нагадаємо, Тарас Тополя з гурту "Антитіла" розвіяв ілюзії українців щодо відповіді НАТО.

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