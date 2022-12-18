Тарас Тополя и его коллеги по группе "Антитела" прокомментировали скандал с обращением Владимира Зеленского и ФИФА.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Катару с инициативой выступить со специальным обращением с призывом мира в финале Чемпионата мира по футболу 2022. Катар поддержал, но ФИФА не разрешает показать видеообращение перед финальной игрой.

На официальной странице группы "Антитела" музыканты во главе с Тарасом Тополей высказали свою позицию по поводу скандального решения ФИФА.

"Абсолютное большинство людей на планете ценят футбол и смотрят чемпионат не только из-за любви к игре, а именно из-за ощущения единства болений за своих в честной битве за победу на зеленом футбольном поле, а не на красном от крови поле битвы.

Если бы миллиарды людей делали усилия и объединялись ради хорошего, мирного сосуществования, мы бы забыли слово война. И обращение президента Украины именно об этом", - подчеркнули артисты.

Поэтому, по мнению участников "Антитела", очевидно, что призыв Владимира Зеленского перед финальной игрой Чемпионата мира в Катаре должен обязательно прозвучать.

"Если ФИФА все же не позволит показать это видеообращение перед финальной игрой, то это будет означать, что ФИФА потеряла ценностное понимание футбола – как игры, объединяющей народы, а не поддерживающей существующие в мире режимы, совершающие геноцид против целых народов. Еще есть время для ФИФА исправить ошибку и разблокировать показ этого обращения, потому просим огласки и распространения данного видео", — добавили Тарас Тополя и его команда.

Напомним, Тарас Тополя из группы "Антитіла" развеял иллюзии украинцев относительно ответа НАТО.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" поделился, какого артиста видит от Украины на "Евровидении-2023".

Также Politeka писала, что Тарас Тополя выдвинул несколько версий пророссийских заявлений Маска и Папы Римского.