Співаки Олександр Пономарьов та DZIDZIO (Михайло Хома), а також телеведучий Юрій Горбунов разом засвітилися за кордоном.

На своїй сторінці Пономарьов похвалився ефектним фото зі столиці Чехії, де він у компанії зіркових колег брав участь у благодійному "Українському Різдві", збираючи кошти на допомогу нашим захисникам.

"Втомлені, але щасливі ! Дякуємо Українцям у Празі ! Веземо Різдвяні подарунки в Україну Нашим ! Багато подарунків ❤️", — написав Олександр під світлиною, відзначивши, окрім Горбунова та Дзідзьо, ще й співачку Ольгу Цибульську.

"🔥🔥я справа чи зліва ?😂😂😂", — пожартувала Оля в коментарях.

З'ясувалося, що Цибульську зіркова компанія зробила фотографом. Пономарьов їй відповів: "Ти ж фоткала 😅".

Захід відбувся 17 грудня. Пономарьов, DZIDZIO, Горбунов та Цибульська не лише дали благодійний концерт у Празі, а й влаштували різдвяну вечерю.

Українці в коментарях підтримали артистів:

"Наша Українська гордість. Дякуємо🙏";

"Гордість українського шоубізу, дякуємо вам за ваші благії справи, Божої опіки, здоров'я вам і вашим родинам, з прийдешнім святом";

"Легенди дитинства";

"Олександре, чому гімн України тепер звучить не у Вашому виконанні? Вашим голосом гімн живе, а інші навіть не сприймаються".

Нагадаємо, Дзідзьо роз'яснив, які в нього стосунки з Цибульською та шо він про неї думає.

Як повідомляла Politeka, Михайло Хома вразив одкровенням про особисте життя та колишню дружину співачку SLAVIA.

Також Politeka писала, що Дзідзьо з'явився в компанії милої красуні у вишиванці.