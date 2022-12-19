На своїй сторінці Пономарьов похвалився ефектним фото зі столиці Чехії, де він у компанії зіркових колег брав участь у благодійному "Українському Різдві", збираючи кошти на допомогу нашим захисникам.
"Втомлені, але щасливі ! Дякуємо Українцям у Празі ! Веземо Різдвяні подарунки в Україну Нашим ! Багато подарунків ❤️", — написав Олександр під світлиною, відзначивши, окрім Горбунова та Дзідзьо, ще й співачку Ольгу Цибульську.
"🔥🔥я справа чи зліва ?😂😂😂", — пожартувала Оля в коментарях.
З'ясувалося, що Цибульську зіркова компанія зробила фотографом. Пономарьов їй відповів: "Ти ж фоткала 😅".
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Захід відбувся 17 грудня. Пономарьов, DZIDZIO, Горбунов та Цибульська не лише дали благодійний концерт у Празі, а й влаштували різдвяну вечерю.
Українці в коментарях підтримали артистів:
"Наша Українська гордість. Дякуємо🙏";
"Гордість українського шоубізу, дякуємо вам за ваші благії справи, Божої опіки, здоров'я вам і вашим родинам, з прийдешнім святом";
"Легенди дитинства";
"Олександре, чому гімн України тепер звучить не у Вашому виконанні? Вашим голосом гімн живе, а інші навіть не сприймаються".
Нагадаємо, Дзідзьо роз'яснив, які в нього стосунки з Цибульською та шо він про неї думає.
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