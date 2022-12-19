Певцы Александр Пономарев и DZIDZIO (Михаил Хома), а также телеведущий Юрий Горбунов вместе засветились за границей.

На своей странице Пономарев похвастался эффектным фото из столицы Чехии, где он в компании звездных коллег участвовал в благотворительном "Украинском Рождестве", собирая средства на помощь нашим защитникам.

"Уставшие, но счастливые! Спасибо Украинцам в Праге! Везем Рождественские подарки в Украину Нашим! Много подарков ❤️", — написал Александр под фотографией, отметив, кроме Горбунова и Дзидзьо, еще и певицу Ольгу Цибульскую.

"🔥🔥я справа или слева ?😂😂😂", - пошутила Оля в комментариях.

Выяснилось, что Цибульскую звездная компания сделала фотографом. Пономарев ей ответил: "Ты же фоткала 😅".

Мероприятие прошло 17 декабря. Пономарев, DZIDZIO, Горбунов и Цибульская не только дали благотворительный концерт в Праге, но и устроили рождественский ужин.

Украинцы в комментариях поддержали артистов:

"Наша Украинская гордость. Спасибо🙏";

"Гордость украинского шоубиза, благодарим вас за ваши благие дела, Божьей опеки, здоровья вам и вашим семьям, с грядущим праздником";

"Легенды детства";

"Александр, почему гимн Украины теперь звучит не в Вашем исполнении? Вашим голосом гимн живет, а другие даже не воспринимаются".

Напомним, Дзидзьо разъяснил, какие у него отношения с Цибульской и что он о ней думает.

Как сообщала Politeka, Михаил Хома поразил откровением о личной жизни и бывшей жене певице SLAVIA.

Также Politeka писала, что Дзидзьо появился в компании милой красавицы в вышиванке.