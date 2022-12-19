На своей странице Пономарев похвастался эффектным фото из столицы Чехии, где он в компании звездных коллег участвовал в благотворительном "Украинском Рождестве", собирая средства на помощь нашим защитникам.
"Уставшие, но счастливые! Спасибо Украинцам в Праге! Везем Рождественские подарки в Украину Нашим! Много подарков ❤️", — написал Александр под фотографией, отметив, кроме Горбунова и Дзидзьо, еще и певицу Ольгу Цибульскую.
"🔥🔥я справа или слева ?😂😂😂", - пошутила Оля в комментариях.
Выяснилось, что Цибульскую звездная компания сделала фотографом. Пономарев ей ответил: "Ты же фоткала 😅".
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Мероприятие прошло 17 декабря. Пономарев, DZIDZIO, Горбунов и Цибульская не только дали благотворительный концерт в Праге, но и устроили рождественский ужин.
Украинцы в комментариях поддержали артистов:
"Наша Украинская гордость. Спасибо🙏";
"Гордость украинского шоубиза, благодарим вас за ваши благие дела, Божьей опеки, здоровья вам и вашим семьям, с грядущим праздником";
"Легенды детства";
"Александр, почему гимн Украины теперь звучит не в Вашем исполнении? Вашим голосом гимн живет, а другие даже не воспринимаются".
Напомним, Дзидзьо разъяснил, какие у него отношения с Цибульской и что он о ней думает.
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