На своїй сторінці в Instagram Катя розповіла, що вже давно хотіла спробувати лижі або сноуборд, але все якось не складалося.

"Чесно кажучи, я реально боюся і раніше НІКОЛИ в житті не стояла на дошці. Якась в мене недовіра та страх перед швидкістю та схилами. Проте, так як я людина дуже активна, допитлива і завжди прагну нових емоцій, то супер зраділа такому побаченню. Нарешті моя мрія здійсниться. 😍Також це була чудова перевірка для нас – наскільки ми зможемо знайти спільну мову у стресовій ситуації. Мені було цікаво, як Алекс буде себе поводити в моменти, коли треба проявити терпіння. Цікаво було також випробувати себе", — зізнається Катерина Лозовицька.

Спочатку в неї реально нічого не виходило. В моменти, коли учасниця "Холостяка" починала набирати швидкість, вона відразу падала. Лише через години три в неї почало щось виходити.

"Мені сподобалось, як Алекс стійко пройшов через увесь цей процес – як фізично, так і морально. 😂 Адже спочатку мені було смішно і весело, а потім я почала дуже злитися, бо ненавиджу, коли в мене щось не виходить. А ще більше ненавиджу показувати свої слабкості та вразливі місця. Він мене підтримував без краплі роздратування та втоми (принаймні не показував мені їх 😂). Я тоді вперше відчула нас парою. От ніби мій хлопець просто вчить мене кататись, дуже в мене вірить і не дає здатись", — додала одна з фавориток Топольського.

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