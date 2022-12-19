На своей странице в Instagram Катя рассказала, что уже давно хотела попробовать лыжи или сноуборд, но все как-то не складывалось.

"Честно говоря, я реально боюсь и раньше НИКОГДА в жизни не стояла на доске. Какое-то у меня недоверие и страх перед скоростью и склонами. Однако, так как я человек очень активный, любознательный и всегда стремлюсь к новым эмоциям, то супер обрадовалась такому свиданию. Наконец-то моя мечта сбудется. 😍Также это была отличная проверка для нас – насколько мы сможем найти общий язык в стрессовой ситуации. Мне было интересно, как Алекс будет себя вести в моменты, когда нужно проявить терпение. Интересно было также испытать себя", — признается Екатерина Лозовицкая.

Поначалу у нее реально ничего не получалось. В моменты, когда участница "Холостяка" начинала набирать скорость, она сразу падала. Лишь через часа три у нее начало что-то выходить.

"Мне понравилось, как Алекс стойко прошел через весь этот процесс – как физически, так и морально. 😂 Ведь сначала мне было смешно и весело, а потом я начала очень злиться, потому что ненавижу, когда у меня что-то не получается. А еще больше ненавижу показывать свои слабости и уязвимые места. Он меня поддерживал без капли раздражения и усталости (по крайней мере, не показывал мне их 😂). Я тогда впервые почувствовала нас парой. Вот будто мой парень просто учит меня кататься, очень в меня верит и не дает сдаться", — добавила одна из фавориток Топольского.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

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