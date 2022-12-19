Відома українська ведуча та актриса Лілія Ребрик показала, що можна швидко приготувати, аби порадувати свою родину.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася з українцями рецептом простої та смачної вечері.

"Звикаємо до життя без світла! А точніше - до життя в перервах між, коли воно є і коли «знову, як завжди». Що я роблю, коли дають світло? Біжу заряджати гаджети, розбирати те, що у пітьмі не бачила, і, звісно, готувати! Обожнюю на вечерю запечені овочі. Корисно, смачно і швидко, майже не втрачаючи часу на, власне, саме приготування", — пише Лілія Ребрик.

Ведуча готує овочевий шашлик на шпажках. Можна в духовці, а можна скористатися мультипіччю.

2 червоні та 2 жовті перця , 2 кабачки та 2 червоні цибулі добре промиваєте і сушите паперовим рушником. Нарізаєте овочі великими шматочками, нанизуєте їх різнокольорово на шпажки. Далі потрібно збризнути оливковою олією і покласти шпажки у кошик мультипечі. 8 хвилин - і все! світло можна вимикати 🤪", — розповіла артистка.

"Овочі вийшли нереально апетитними (і це при тому, що я додала мінімум олії)", — похвалилася Лілія.

Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

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