Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала, что можно быстро приготовить, чтобы порадовать свою семью.

На своей странице в Instagram артистка поделилась с украинцами рецептом простого и вкусного ужина.

"Привыкаем к жизни без света! А точнее - к жизни в перерывах между, когда он есть и когда «опять, как всегда». Что я делаю, когда дают свет? Бегу заряжать гаджеты, разбирать то, что во тьме не видела, и, конечно, готовить! Обожаю на ужин запеченные овощи. Полезно, вкусно и быстро, почти не теряя времени на собственно приготовление", — пишет Лилия Ребрик.

Ведущая готовит овощной шашлык на шпажках. Можно в духовке, а можно воспользоваться мультипечью.

2 красных и 2 желтых перца, 2 кабачка и 2 красных луковицы хорошо промываете и сушите бумажным полотенцем. Нарезаете овощи большими кусочками, нанизываете их разноцветно на шпажки. Далее нужно сбрызнуть оливковым маслом и положить шпажки в корзину мультипечи. 8 минут – и все! свет можно выключать 🤪", - рассказала артистка.

"Овощи получились нереально аппетитными (и это при том, что я добавила минимум масла)", - похвасталась Лилия.

Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

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