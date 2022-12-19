На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що Бахмут залишається найгарячішою точкою фронту. Журналіст Юрій Бутусов показав, як виглядають бої за місто з висоти пташиного польоту (відео 1).
19 грудня в Білорусі під час візиту путіна до лукашенка обговорюватимуть більше залучення збройних сил Білорусі до війни проти України – каже командувач Об’єднаних сил ЗСУ Наєв (відео 2).
Як відзначає Марічка Падалко, недавні прогнози Валерія Залужного щодо повторного наступу росіян на Київ, когось в росії «надихнули», а когось змусили протверезіти (відео 3).
«Операція зі звільнення Криму ще не почалася, але відвоювання завжди починається з готовності суспільства» - заявив президент Зеленський в інтерв’ю французькому телеканалу (відео 4).
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Терорист Гіркін готується на пожиттєве ув’язнення до Гааги (відео 5).
В англомовному варіанті додатку «Тривога» про небезпеку і відбій сповіщатиме Марк Гемілл, який у «Зоряних війнах» зіграв Люка Скайуокера, тому наприкінці лунатиме «нехай сила буде з вами», як і персонаж саги (відео 6).
Також Марічка Падалко показала відео зі скаженою росіянкою, що нападає на українку на відпочинку в Туреччині.
"Будувати плани на майбутнє – це одна із стратегій збереження психічного здоров’я під час війни. І коли за цим принципом, я уявляю родинну відпустку, наприклад, в Туреччині, я її просто не уявляю після таких відео як 7", — зізнається ведуча.
У Києві на вокзалі відкрили новорічну ялинку. Щоб її «запалити», треба покрутити педалі (відео 8), в Одесі новорічний настрій створює автівка (фото 9).
Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.
Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.
Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.