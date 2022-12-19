На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что Бахмут остается самой горячей точкой фронта. Журналист Юрий Бутусов показал, как выглядят бои за город с высоты птичьего полета (видео 1).

19 декабря в Беларуси во время визита путина к лукашенко будут обсуждать большее привлечение вооруженных сил Беларуси к войне против Украины – говорит командующий Объединенными силами ВСУ Наев (видео 2).

Как отмечает Маричка Падалко, недавние прогнозы Валерия Залужного по поводу повторного наступления россиян на Киев, кого-то в рф «вдохновили», а кого-то заставили протрезветь (видео 3).

«Операция по освобождению Крыма еще не началась, но отвоевание всегда начинается с готовности общества» – заявил президент Зеленский в интервью французскому телеканалу (видео 4).

Террорист Гиркин готовится на пожизненное заключение в Гаагу (видео 5).

В англоязычном варианте приложения «Тревога» об опасности и отбое будет извещать Марк Хэмилл, который в «Звездных войнах» сыграл Люка Скайуокера, поэтому в конце будет звучать «да прибудет с вами сила», как и персонаж саги (видео 6).

Также Маричка Падалко показала видео с безумной россиянкой, которая нападает на украинку на отдыхе в Турции.

"Строить планы на будущее – это одна из стратегий сохранения психического здоровья во время войны. И когда по этому принципу, я представляю семейный отпуск, например, в Турции, я его просто не представляю после таких видео как 7", — признается ведущая.

В Киеве на вокзале открыли новогоднюю елку. Чтобы ее зажечь, нужно покрутить педали (видео 8), в Одессе новогоднее настроение создает автомобиль (фото 9).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.