Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар похвалився своїм новим творінням.

"Інформація, якої поки ніде немає. Я зробив свічки, що пахнуть банановим кексом та ваніллю. Щоб було і красиво, і ароматно, і корисно. Тільки не їжте, я пробував (їстівні поки не придумав ще). Але прикольно, до речі, запалювати свічку і у той час пекти той самий кекс з бананом: там простір заповнюється таким затишком, що я навіть передати не можу. Воно вам дуже треба, повірте", — пише Євген Клопотенко.

Аби приготувати банановий кекс за рецептом зірки "Мастер Шеф", беремо такі інгредієнти: 2 банани, вершкове масло - 140 г, цукор - 140 г, борошно - 140 г, 2 яйця, розпушувач - 7 г.

Спершу розм'якшене вершкове масло змішайте з цукром, збийте міксером, додайте яйця і знову добре збийте. Далі борошно змішуємо з розпушувачем і додаємо все до рідкої суміші.

"Далі замішуйте тісто. Два банани поріжте дрібними кубиками й додайте в тісто. Добре перемішайте. Печіть 30 хвилин при 180 градусах. Перед тим, як діставати з форми, дайте тісту охолонути", — пояснює Клопотенко.

Шанувальники в коментарях звернулися до шеф-кухаря з важливим проханням: "Євгене, чекаємо більше рецептів ,щоб готувати швидко-корисно і без духовки-блендера. Зробіть підбірку рецептів з назвою «Блекаут» 😄".

Нагадаємо, Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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