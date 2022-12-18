В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар похвастался своим новым творением.

"Информация, которой пока нигде нет. Я сделал свечи, пахнущие банановым кексом и ванилью. Чтобы было и красиво, и ароматно, и полезно. Только не ешьте, я пробовал (съедобные пока не придумал еще). Но прикольно, кстати, зажигать свечу и в то время печь тот же кекс с бананом: там пространство заполняется таким уютом, что я даже передать не могу. Оно вам очень нужно, поверьте", - пишет Евгений Клопотенко.

Чтобы приготовить банановый кекс по рецепту звезды "Мастер Шеф", берем следующие ингредиенты: 2 банана, сливочное масло – 140 г, сахар – 140 г, мука – 140 г, 2 яйца, разрыхлитель – 7 г.

Сначала размягченное сливочное масло смешайте с сахаром, взбейте миксером, добавьте яйца и снова хорошо взбейте. Далее муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем все к жидкой смеси.

"Далее замешивайте тесто. Два банана порежьте мелкими кубиками и добавьте в тесто. Хорошо перемешайте. Выпекайте 30 минут при 180 градусах. Перед тем, как доставать из формы, дайте тесту остыть", — объясняет Клопотенко.

Поклонники в комментариях обратились к шеф-повару с важной просьбой: "Евгений, ждем больше рецептов, чтобы готовить быстро-полезно и без духовки-блендера. Сделайте подборку рецептов с названием «Блэкаут» 😄".

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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