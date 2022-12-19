Популярна український телеведучий, інтерв'юер та блогер Анатолій Анатоліч, який відзначився особливою ворожістю до українських зірок-зрадників, часто ділиться з шанувальниками в Instagram новинами та подробицями свого життя. Так, цього разу шоумен опублікував своє фото з татуюваннями на тілі та розповів, чим українці відрізняються від росіян.

Як видно, на новій фотографії Анатолія знято під час відвідування елітного фітнес-клубу, він плаває в басейні. На знімку можна помітити, що майже все тіло шоумена вкрите різнокольоровими татуюваннями, на руках багато браслетів та годинник, а у вухах навушники.

У підписі до публікації Анатоліч поділився своїм відкриттям про прості речі, які доступні українцям та закриті для росіян.

"А знаєте, що ми маємо таке, чого і не снилося болотцям. Ми про це вже не замислюємося, тому що у нас це просто є. Ми можемо літати до Європи (зрозуміло після війни) без віз. Прямо з паспортом. А скоро, я думаю і без віз у США, як поляки, ми можемо бути тими, ким захочемо, ми можемо любити тих, кого ми хочемо, хочеш, люби жінку, хочеш чоловіка. вір у Бога. Хочеш, будь весь у тату. Хочеш, носи синє волосся. за цей термін. У нас є фантастичні свободи. Про які вже навіть трохи забули. Тому що у нас є і все. Але це цінно, неймовірно", - написав телеведучий.

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