Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і почала крутити роман із його найкращим другом Мишком Кацуріним, а нещодавно випустила з ним спільний трек, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами зі свого сольного концерту та поділилася емоціями.

За словами Наді, коли вона створювала свій новий альбом українською мовою, то відчувала неймовірне душевне піднесення. Однак, не була впевнена спочатку, чи потрібна музика у такий лихоліття. Однак після кількох концертів в українських містах переконалася, що це просто потрібно.

"Тому що людям потрібні пісні. І сумні, і глибокі, і веселі. Їм потрібне щось, що не спричиняє біль, тому що цього болю так багато, що вже неможливо терпіти. Зараз ми переживаємо надскладний життєвий період. В кожного він свій. В кожного свій біль і драма. Я дуже хотіла, щоб ви, слухаючи цей альбом, відчули мій. Можливо, вперше в житті я дозволила собі не ховатись за аранжуваннями і хуковими фразами, за костюмами і яскравими мейками в кліпах. Це просто пісні. Від душі", - відверто розповіла Дорофєєва.

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