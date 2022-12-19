Популярная украинский телеведущий, интервьюер и блогер Анатолий Анатолич, который отметился особой враждебностью в украинским звездам-предателям, часто делится с поклонниками в Instagram новостями и подробностями своей жизни. Так, в этот раз шоумен опубликовал свое фото с татуировками на теле и рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.

Как видно, на новой фотографии Анатолий запечатлен во время посещения элитного фитнес-клуба, он плавает в бассейне. На снимке можно заметить, что почти все тело шоумена покрыто разноцветными татуировками, на руках много браслетов и часы, а в ушах наушники.

В подписи к публикации Анатолич поделился своим открытием о простых вещах, которые доступны украинцам и закрыты для русских.

"А знаете, что мы имеем такое, чего и не снилось болотцам. Мы об этом уже не задумываемся, потому что у нас это просто есть. Мы можем летать в Европу (разумеется после войны) без виз. Прямо с паспортом. А скоро, я думаю и без виз в США, как поляки. Мы можем быть теми, кем захотим. Мы можем любить тех, кого мы хотим. Хочешь, люби женщину, хочешь мужчину. Хочешь, не люби никого. Хочешь, ходи в церковь, хочешь не верь в Бога. Хочешь, будь весь в тату. Хочешь, носи синие волосы. Хочешь, пробивай себе уши и нос. Хочешь, носи странную одежду. Хочешь, выходи на площадь и протестуй. Хочешь, пиши в Инстаграме свои мысли, без страха получить за это срок. У нас есть фантастические свободы. О которых уже даже немного забыли. Потому что у нас есть и все. Но это ценно, невероятно", - написал телеведущий.

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