Популярна українська співачка Jerry Heil прокоментувала свою поразку у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2023 та висловилася про переможців.

У суботу, 17 грудня, відбувся фінал Нацвідбору на "Євробачення-2023". Українці через застосунок "Дія" обрали переможця — дует TVORCHI, який складається із вокаліста Джеффрі Кенні та клавішника Андрія Гуцуляка. Друге місце посіла KRUTЬ, третє — Jerry Heil.

Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шемаєва, у своєму Telegram-каналі розмістила кілька відеозвернень, де після оголошення результатів Нацвідбору в сльозах подякувала шанувальникам за підтримку, а пізніше письмово пояснила, чому розплакалася.

"Розумієте, чому я плачу? Я дуже вболіваю за нашу українську мелодику. Я так щиро її люблю, що у мене серце розширюється щоразу, як я чую нову поспівку. Днями, а буває, ночами я досліджую автентичний спів і шукаю нові матеріали. Я хочу, щоб це стало світовим здобутком. І сьогодні я усвідомила, що зробити мені це завдяки Євробаченню не вдасться. Дуже прикро, щиро. Але буду шукати інший шлях💙💛А він десь точно є", — пише артистка.

Співачка також коротко висловилася про переможців голосування TVORCHI.

"Але у Творчих дійсно потужний номер же був. Я впевнена, що Петя Заставний докладе зусиль, щоб на Євробаченні було ще краще! Тому Україна буде представлена достойно", — додала Jerry Heil.

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