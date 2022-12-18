Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася кадрами із лаштунків Національного відбору на Євробачення-2023, однією з провідних якого вона стала.

Як відомо, фінал Нацвідбору проходив у київському метро 17 грудня, провідними стали Злата Огневич, Катя Павленко та Тимур Мірошниченко. А за результатами голосування переможцями став дует TVORCHI.

Варто зазначити, що для фіналу Злата обрала незвичайне вбрання. На нових фотографіях співачка позує у білій сукні з прозорим шлейфом та вільними об'ємними руками. Фігуру співачка підкреслила витончені бежевим корсетом, а на її шиї – масивні прикраси. Волосся артистки заплетені у дрібні афрокосички, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації ще до фіналу Огневич написала: "Нацвідбір Євробачення вже в ефірі! Вибирай серцем, удачі кожному учаснику. Нехай переможе найсильніший". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Краса", "Неймовірно красива", "Злато, ви – чудова ведуча! Така органічна, щира, дуже приємно дивитися і слухати!", "Шикарний образ", "Дуже красивий образ, неперевершений вокал і ваша нова пісня", "Яка ти крута ведуча", "Боже, яка стильна".

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