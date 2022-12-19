Популярний український співак і переможець 11-го сезону шоу "Голос країни" Сергій Лазановський представив пісню, якій не дали шансів на Євробаченні-2023.

Артист подавав заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2023, але не пройшов. Раніше Сергій Лазановський детально розповідав про пісню під назвою "OiMALO", з якою хотів поїхати на міжнародний конкурс, а цього разу на своїй сторінці в Instagram він вперше дав українцям можливість її послухати.

В пісні "OiMALO" зірка "Голос країни" спробував передати містику українського весілля. На початку трека Лазановський використав співанку із його рідного села Попельники, що на Івано-Франківщині. Цю пісню співають нареченим в момент, коли одягають вінок на голову молодій, або ж кладуть вінок на плече молодому.

Шанувальники в коментарях підтримали співака, але вважають його пісню слабкою та недоречною для Євробачення:

"Мені здається, що трохи слабенько для євробачення(";

"Вона не для Євробачення, як на мене";

"Пробуй ще наступного року😍 Можливо вирішили, що зараз вона недоречна, але обов‘язково спробуй ще";

"Пісня класна. Але на Євробаченні ніхто слухає голос, або пісню... Там потрібно шоу...";

"Лазановський!!! Не треба себе недооцінювати !!! У тебе є все для того, щоб там бути!!! Твій шарм, гарний вокал і т.д. !!! Дерзай !!! І Бог тобі в поміч !!!".

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Сергій Лазновський викликав бурхливу реакцію після відео про ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, переможець "Голос країни" Лазановський після нещастя за кордоном несподівано звернувся до українців.

Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський засвітився поряд із загадковою красунею.