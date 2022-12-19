Артист подавал заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2023, но не прошел. Ранее Сергей Лазановский подробно рассказывал о песне под названием "OiMALO", с которой хотел поехать на международный конкурс, а в этот раз на своей странице в Instagram он впервые дал украинцам возможность ее послушать.
В песне "OiMALO" звезда "Голос країни" пытался передать мистику украинской свадьбы. В начале трека Лазановский использовал заспев из его родного села Попельники Ивано-Франковской области. Эту песню поют невестам в момент, когда одевают венок на голову молодой, или кладут венок на плечо молодому.
Поклонники в комментариях поддержали певца, но считают его песню слабой и неуместной для Евровидения:
"Мне кажется, что немного слабенько для евровидения(";
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"Она не для Евровидения, как по мне";
"Пробуй еще в следующем году 😍 Возможно решили, что сейчас она неуместна, но обязательно попробуй еще";
"Песня классная. Но на Евровидении никто слушает голос или песню... Там нужно шоу...";
"Лазановский!!! Не надо себя недооценивать!!! У тебя есть все для того, чтобы там быть!!! Твой шарм, хороший вокал и т.д. !!! Дерзай!!! И Бог тебе в помощь!!! ".
Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.
Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.
Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.