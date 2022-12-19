Відома українська співачка та продюсерка Наталія Могилевська здивувала кадрами підготовки до своєї нової вистави.

Артистка після повномасштабного вторгнення рф тривалий час їздила Україною зі своєю моновиставою "Я вдома", а тепер нарешті розширює репертуар. 19-20 грудня Наталія Могилевська вирішила провести в Києві прем'єру своєї нової вистави під назвою "Доньки".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила несподівані кадри закулісся, як вона з командою проводить останні репетиції та підготовку.

"Що відбувається? спитаєте ви…) Фінальні приготування до прем’єри вистави ⚡️Доньки", — написала Могилевська під відео.

У якийсь момент, коли оператор підходить до Наталії, поки їй роблять якийсь укол у сідницю, співачка обурено закричала: "Що ти знімаєш?!".

"Дякую Господу, що був до мене небайдужий! Мрію скоріше почути слово "Мама!". "Доньки" - моя нова вистава про найголовніше в житті, про те, що важливо кожному. Людина, якій можна сказати все і завжди... Мама!", — анонсувала артистка.

Могилевська присвятила цю виставу всім матерям України, які зараз моляться за наших синів і дочок на фронті.

"Проте в спектаклі жодного слова про війну. Попри ракети, попри відключення світла… я знаю як нам всім це необхідно", — додала виконавиця.

Нагадаємо, Наталія Могилевська розповіла про нову ініціативу та замахнулася на велику суму.

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