Артистка после полномасштабного вторжения рф долгое время ездила по Украине со своим моноспектаклем "Я дома", а теперь наконец расширяет репертуар. 19-20 декабря Наталья Могилевская решила провести в Киеве премьеру своего нового спектакля под названием "Дочки".

В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила неожиданные кадры закулисья, как она с командой проводит последние репетиции и подготовку.

"Что происходит? спросите вы…) Финальные приготовления к премьере спектакля ⚡️Дочки", — написала Могилевская под видео.

В какой-то момент, когда оператор подходит к Наталье, пока ей делают какой-то укол в ягодицу, певица негодующе закричала: "Что ты снимаешь?!"

"Спасибо Господу, что был ко мне неравнодушен! Мечтаю скорее услышать слово "Мама!". "Дочки" - мое новое представление о самом главном в жизни, о том, что важно каждому. Человек, которому можно сказать все и всегда... Мама!", - анонсировала артистка.

Могилевская посвятила этот спектакль всем матерям Украины, которые сейчас молятся о наших сыновьях и дочерях на фронте.

"Однако в спектакле ни слова о войне. Несмотря на ракеты, несмотря на отключение света… я знаю, как нам всем это необходимо", — добавила исполнительница.

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.

Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.