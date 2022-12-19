Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова та народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так цього разу знаменитість виклала незвичайний кадр, на якому показала свій вечір при свічках.

На новій фотографії Марина зображена, мабуть, у себе вдома, де вимкнули електрику, а поруч стоїть запалена свічка. Перед камерою вона з'явилася в темній толстовці відтінку хакі, її волосся розпущене та акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Боржемська написала: "Світло всередині нас набагато міцніше, ніж будь-які ракети. Його не вимкнути жодними атаками. Вони цього ніколи не зрозуміють. Тримаємось, мої дорогі українці. Наша сила в підтримці один одного".

Шанувальники відразу почали коментувати нову фотографію тренера, засипаючи її компліментами:

"Тримаємося разом, нас багато, нас не подолати. Перемога за нами. З прийдешнім Св. Миколою".

"Яка ви гарненька!".

"Ви світла і випромінюєте позитив!"

"Ви як світло! Красива!".

"Завдяки ВСУ, волонтерам та таким прекрасним людям, як ви, і тримається наша Україна".

"Ви розумниця та красуня. Чиста правда, золоті слова, Марино, ми непереможні, бо ми - українці".

"Світло всередині нас вони ніколи не погасять".

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