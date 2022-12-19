Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила необычный кадр, на котором показала свой вечер при свечах.

На новой фотографии Марина запечатлена, видимо, у себя дома, где выключили электричество, а рядом стоит зажженная свеча. Перед камерой она появилась в темной толстовке оттенка хаки, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Боржемская написала: "Свет внутри нас гораздо крепче, чем любые ракеты. Его не выключить никакими атаками. Они этого никогда не поймут. Держимся, мои дорогие украинцы. Наша сила в поддержке друг друга".

Поклонники тут же принялись комментировать новую фотографию тренера, засыпая ее комплиментами:

"Держимся вместе, нас много, нас не преодолеть. Победа за нами. С грядущим Св. Николаем".

"Какая вы хорошенькая!".

"Вы света и излучаете позитив!".

"Вы как свет! Красивая!".

"Благодаря ВСУ, волонтерам и таким прекрасным людям, как вы, и держится наша Украина".

"Вы умница и красавица. Чистая правда, золотые слова, Марина, мы непобедимы, потому что мы-украинцы".

"Свет внутри нас они никогда не погасят".

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